Российский аэробус совершил аварийную посадку в Минске

Группа специалистов расследует причины случившегося.

Накануне вечером в Национальном аэропорту приземлился пассажирский самолет авиа-компании «Аэрофлот», следовавший из Праги в Москву. Как сообщили в Национальном аэропорту, причиной экстренной посадки стал сигнал датчика о разгерметизации салона самолета. Приземление прошло удачно, пострадавших нет.

Как выяснилось, сигнал прибора оказался ложным. Тем не менее, добираться до российской столицы 120 пассажирам и 6 членам экипажа пришлось поздно вечером на самолете Ту-154 российской авиакомпании. Пассажирам, которые ожидали прибытия резервного борта, была предоставлена гостиница и горячее питание.