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Российские военные, прокладывая маршрут в поселке Свердловской области, столкнули авто местных жителей в кювет

20 августа 2010 14:19
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Интересы жителей одного из поселков в Свердловской области и российских военных кардинально разошлись. Оказалось, что именно через этот населенный пункт проложен маршрут на железнодорожную станцию. Тяжелая техника уже не раз разбивала местную дорогу. Терпение местных жителей лопнуло, и в момент очередной передислокации войск они перекрыли маршрут. Против танков выставили личные легковые автомобили. Однако военные применили силу и столкнули машины в кювет. После чего колонна тяжелой техники свободно проследовала к железнодорожной станции.
# происшествия # Фотофакт

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