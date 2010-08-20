Российские военные, прокладывая маршрут в поселке Свердловской области, столкнули авто местных жителей в кювет

Интересы жителей одного из поселков в Свердловской области и российских военных кардинально разошлись. Оказалось, что именно через этот населенный пункт проложен маршрут на железнодорожную станцию. Тяжелая техника уже не раз разбивала местную дорогу. Терпение местных жителей лопнуло, и в момент очередной передислокации войск они перекрыли маршрут. Против танков выставили личные легковые автомобили. Однако военные применили силу и столкнули машины в кювет. После чего колонна тяжелой техники свободно проследовала к железнодорожной станции.