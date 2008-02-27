Российские туристы пострадали в автокатастрофе в Таиланде

Есть жертвы. Водитель автобуса, на пути из курортного города Паттая в Бангкок, не справился с управлением на мокрой после дождя дороге. Машину занесло, и она перевернулась. В автобусе находились 40 туристов, среди которых был гражданин Беларуси.Погибли две гражданки России. Девять не пострадали, остальные доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.



В посольстве России в Таиланде создан штаб по оказанию помощи российским гражданам, организовано круглосуточное дежурство дипломатов. О находящихся в салоне автобуса пассажирах можно узнать по телефонам "горячей линии":

8-10-662-234-20-12

8-10-662-268-11-71. Белорусское дипломатическое ведомство отслеживает ситуацию с гражданином Беларуси. Состояние его здоровья не вызывает опасения.