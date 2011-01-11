Российские специалисты, вызволяющие корабли во льдах Охотского моря, объявили о начале финальной фазы операции

Трем ледоколам осталось освободить всего два обездвиженных судна. Неблагоприятные погодные условия, отмечают моряки, если и задержат работы, то ненадолго.

А вот что может действительно серьезно повлиять на продолжительность итогового этапа спасательной миссии, так это размер одного из кораблей-пленников – плавбазы «Содружество». Это самое большое в рыбопромысловом флоте России судно. Для того чтобы вывести его на чистую воду, коридор во льдах придется прокладывать сразу двум параллельно идущим ледоколам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К застрявшим во льдах Охотского моря судам пробился ледокол «Адмирал Макаров»