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Российские моряки умерли во Франции, отравившись алкоголем

13 марта 2010 10:22
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Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 марта 2010 г. в проливе Ла-Манш. Гибель российских моряков уже подтвердил МИД РФ. Прокуратура французского города Гавр распространила официальное заявление, в котором говорится, что причиной смерти российских моряков на танкере Arionas стало отравление некачественным алкоголем.

По данным прокуратуры, россияне где-то приобрели поддельный напиток, передает радиостанция Europe I. Теперь полиции предстоит выяснить, где россияне приобрели некачественный алкоголь, сообщает РБК.

# происшествия

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