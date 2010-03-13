Российские моряки умерли во Франции, отравившись алкоголем

Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 марта 2010 г. в проливе Ла-Манш. Гибель российских моряков уже подтвердил МИД РФ. Прокуратура французского города Гавр распространила официальное заявление, в котором говорится, что причиной смерти российских моряков на танкере Arionas стало отравление некачественным алкоголем.
По данным прокуратуры, россияне где-то приобрели поддельный напиток, передает радиостанция Europe I. Теперь полиции предстоит выяснить, где россияне приобрели некачественный алкоголь, сообщает РБК.