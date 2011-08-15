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Российские эксперты завершили работу на месте катастрофы Ан-12 в Магаданской области

15 августа 2011 10:33
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Следователи изучили территорию в 15 кв. км. Собраны детали узлов самолета, фрагменты тел. Для опознания летчиков понадобится генетическая экспертиза.

Грузовой Ан-12 разбился в минувший вторник, он летел из Магадана на Чукотку. Последнее сообщение, которое приняли диспетчеры с аварийного борта, – у воздушного судна произошла утечка топлива, загорелся двигатель. После этого связь с самолетом пропала.

Никто из 11 человек на борту не выжил. Среди версий произошедшего – технические неисправности Ан-12 и ошибка пилотирования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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