Российские анархисты пытались взорвать пост ДПС на 22 километре МКАД

Мощность взрывного устройства, сработавшего накануне на 22 километре МКАД, составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку перебросили через забор штрафной площадки возле поста ДПС.

Взрыв не причинил больших разрушений, лишь повредил заднюю стенку телефонной станции и металлическое ограждение. В результате инцидента никто не пострадал.

Анархисты утверждают, что таким образом они выступили в качестве оружия народного возмездия: «Кто, как не сотрудники ДПС, избили водителя, отвозившего в больницу беременную жену? Кто, как не гаишник, застрелил подростка, и подбросил ему потом игрушечный пистолет, чтобы уйти от ответственности? Кто, как не сотрудники ДПС поставили машины с людьми, с детьми, в качестве живого щита для задержания нарушителя? … Кто, наконец, ежедневно обирает водителей на дорогах по надуманным и ложным поводам, не прося - но требуя взятку?».

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».