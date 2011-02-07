Российская 4-тонная фура с яблоками съехала в кювет в Гродненском районе, вытягивали армейским тягачом на базе танка

Российская фура с фруктами попала в аварию сегодня ночью возле деревни Крыничная Гродненского района.

Водитель большегруза не учел погодные условия и на закруглении дороги съехал в кювет.

Чтобы поднять 40-тонную фуру, на место происшествия пригнали армейский тягач на базе танка. Однако даже он не смог сдвинуть машину с места. Было принято решение разгрузить весь товар, а затем повторить попытку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Сапего, старший инспектор батальона ДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Дежурили целую ночь возле этой машины. Был организован объезд этого транспортного средства. Оформлено ДТП. Уже почти сутки находимся здесь. Военные помощь оказали.