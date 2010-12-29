Прямой эфир

Роспотребнадзор возбудил 14 административных дел в аэропорту «Домодедово»

29 декабря 2010 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они касаются нарушений прав потребителей во время транспортного коллапса.

Напомним, в минувшие выходные один из главных аэропортов Москвы приостановил работу из-за обрыва линий электропередачи. Из-за этого были отменены сотни рейсов. В залах ожидания «Домодедово» скопились тысячи людей. Некоторые ждут вылета уже трое суток.

Не лучше ситуация и в Шереметьево. Там электричество есть, зато нет противоледных реагентов. Самолеты также вылетают с перебоями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще 2-3 суток пассажиры будут пленниками «Домодедово»

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2010 09:07

В Минские больницы уже поступают дети, пострадавшие от некачественных петард

28 декабря 2010 16:31

Пожар в поезде «Хайфа — Тель-Авив»: больше 100 человек в больнице

28 декабря 2010 15:36

Геннадий Давыдько об организаторах несанкционированной акции 19 декабря: Предполагаю, что они хотели, чтобы пролилась кровь. Тогда это будет международная огласка