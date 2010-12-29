Роспотребнадзор возбудил 14 административных дел в аэропорту «Домодедово»

Они касаются нарушений прав потребителей во время транспортного коллапса.

Напомним, в минувшие выходные один из главных аэропортов Москвы приостановил работу из-за обрыва линий электропередачи. Из-за этого были отменены сотни рейсов. В залах ожидания «Домодедово» скопились тысячи людей. Некоторые ждут вылета уже трое суток.

Не лучше ситуация и в Шереметьево. Там электричество есть, зато нет противоледных реагентов. Самолеты также вылетают с перебоями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще 2-3 суток пассажиры будут пленниками «Домодедово»