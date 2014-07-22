Прямой эфир

Роковая случайность в Ивацевичском районе. 38-летний мужчина на охоте застрелил брата

22 июля 2014 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  38-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своего младшего брата, приняв его за дикое животное.

От полученных травм 33-летний мужчина скончался. Оба брата – жители Ивацевичей.

Старший брат задержан. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, прошлой осенью еще одна случайность во время охоты в Брестской области стоила жизни молодому человеку. Ночью в лесу Малоритского района охотились несколько человек. В этой же местности по роковой случайности оказался и автомобиль, пассажир которого был смертельно ранен выстрелом в шею. У мужчины остались трое детей. Он скончался в салоне по пути в больницу. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненской области во время жатвы сгорел комбайн и 300 кг пшеницы
22 июля 2014 20:19

В Гродненской области во время жатвы сгорел комбайн и 300 кг пшеницы

Тела белорусских альпинистов, погибших на Камчатке, наконец удалось спустить с вулкана. Произвели опознание
22 июля 2014 19:59

Тела белорусских альпинистов, погибших на Камчатке, наконец удалось спустить с вулкана. Произвели опознание

Очередная жертва спайсов. В Гомеле 23-летний парень лишился глаз
22 июля 2014 18:36

Очередная жертва спайсов. В Гомеле 23-летний парень лишился глаз