Роковая случайность в Ивацевичском районе. 38-летний мужчина на охоте застрелил брата

Новости Беларуси. 38-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своего младшего брата, приняв его за дикое животное.

От полученных травм 33-летний мужчина скончался. Оба брата – жители Ивацевичей.

Старший брат задержан. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, прошлой осенью еще одна случайность во время охоты в Брестской области стоила жизни молодому человеку. Ночью в лесу Малоритского района охотились несколько человек. В этой же местности по роковой случайности оказался и автомобиль, пассажир которого был смертельно ранен выстрелом в шею. У мужчины остались трое детей. Он скончался в салоне по пути в больницу. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.