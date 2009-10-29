Родственники погибших при крушении самолета авиакомпании «S-Air» прибыли в Минск

Родным предстоит опознать тела, которые пока окончательно не идентифицированы.

Напомним, российский самолёт бизнес-класса авиакомпании «S-Air» потерпел крушение вечером 26 октября под Минском. Все пятеро находившихся на борту, а это три члена экипажа и два пассажира, погибли. Ведется расследование.

Проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов авиакомпании и комиссии Межгосударственного авиакомитета. Обнаружены два бортовых самописца и панель приборов воздушного судна. «Черные ящики» сильно пострадали от пожара. В ближайшее время в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета бортовые самописцы вскроют и оценят состояние носителей информации.

Следствие выявило, что летчики разбившегося борта в момент катастрофы сидели на своих местах: на их телах есть характерные повреждения от штурвалов самолета. Сейчас в числе других отрабатывается и версия об алкогольном опьянении пилота.