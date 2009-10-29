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Родственники погибших при крушении российского самолета прибудут в Беларусь сегодня

29 октября 2009 08:06
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Накануне комиссия по расследованию причин катастрофы передала эту информацию в посольство России в нашей стране.Консульский отдел диппредставительства готов нотариально заверить все необходимые документы и оказать иную помощь. А вот чёрные ящики разбившегося самолета в Беларуси расшифровываться не будут: с ними станут работать либо в России, либо в стране-изготовителе. В США и Великобританию все официальные сведения уже направлены.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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