Родственники погибших при крушении российского самолета прибудут в Беларусь сегодня

Накануне комиссия по расследованию причин катастрофы передала эту информацию в посольство России в нашей стране.Консульский отдел диппредставительства готов нотариально заверить все необходимые документы и оказать иную помощь. А вот чёрные ящики разбившегося самолета в Беларуси расшифровываться не будут: с ними станут работать либо в России, либо в стране-изготовителе. В США и Великобританию все официальные сведения уже направлены.