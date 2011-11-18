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Родители в доме престарелых? В доме престарелых в Австралии в пожаре погибли люди – они не могли сами выбраться

18 ноября 2011 08:09
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Новости Австралии, Сидней. Из-за сильного задымления пожилые люди не смогли выбраться из здания самостоятельно. Приходилось выносить их на руках или вывозить прямо на каталках. Из дома престарелых эвакуированы около ста человек.

Спасти удалось не всех - погибли около 10 человек, более двадцати госпитализированы с сильными ожогами. Пожарные приехали через шесть минут после сообщения.

Причины ЧП выясняются, сообщает ctv.by.

Это крупнейший пожар в доме престарелых в Сиднее за 30 лет. В 81-м похожая трагедия унесла жизни 16 человек.

# происшествия # Фотофакт

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