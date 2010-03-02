Родители сожгли школу из обиды на учителей

Родители заявили, что их дети не получают бесплатное питание, которое им полагается в рамках правительственной программы и в знак протеста подожгли школу.

От начальной школы Гаиб в провинции Масбате (Филиппины) остались только обугленные стены, сообщил шеф полиции провинции Эд Бенигей. При пожаре никто не пострадал: школу подожгли ночью, когда там никого не было, сообщает Associated Press.

По сведениям Бенигея, уже известно, кто совершил поджог. – Некоторые родители пришли в ярость за то, что учителя «обошли» их детей при распределении бесплатного питания, – сказал шеф полиции.

В рамках правительственной программы, в бедных регионах каждый школьник при условии хорошей посещаемости должен получать по килограмму риса ежедневно. Это делается для того, чтобы дети не остались без образования.