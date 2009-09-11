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Родители подрались в детсаду и распылили газ

11 сентября 2009 12:53
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Несколько родителей в детском саду в Шелеховском районе Иркутской области из-за ссоры детей затеяли драку и распылили газ.

В результате ссоры двух воспитанников вспыхнул скандал между их родителями. Взаимные оскорбления, упреки и непонимание переросли в драку. Не думая о последствиях, один из участников конфликта воспользовался своим газовым баллончиком и распылил его содержимое в помещении детсада, говорится в сообщении милиции.

Едкий газ распространился по детскому саду, из-за чего у многих малышей возникли тошнота, раздражение глаз и рвота. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту правоохранительные органы области проводят проверку, сообщает Newsru.

# происшествия

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