Родители подрались в детсаду и распылили газ

Несколько родителей в детском саду в Шелеховском районе Иркутской области из-за ссоры детей затеяли драку и распылили газ.

В результате ссоры двух воспитанников вспыхнул скандал между их родителями. Взаимные оскорбления, упреки и непонимание переросли в драку. Не думая о последствиях, один из участников конфликта воспользовался своим газовым баллончиком и распылил его содержимое в помещении детсада, говорится в сообщении милиции.

Едкий газ распространился по детскому саду, из-за чего у многих малышей возникли тошнота, раздражение глаз и рвота. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту правоохранительные органы области проводят проверку, сообщает Newsru.