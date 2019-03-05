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Родитель-воспитатель детдома под Борисовом обвиняется в истязании несовершеннолетних

05 марта 2019 07:44
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Новости Беларуси. В Борисовском районе родитель-воспитатель обвиняется в истязании детей.  

По информации УСК по Минской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины. Ее обвиняют в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетних, находящихся в зависимом положении.  

Женщина являлась родителем-воспитателем детского дома семейного типа и в течение многих лет наносила побои воспитанникам, которые проживали вместе с ней.  

Потерпевшими признаны десять несовершеннолетних. Дети с начала расследования уголовного дела были под присмотром квалифицированных специалистов. Следственные действия проводились с ними с применением специальных психологических тактик и методик, которые обеспечивают защиту прав и интересов детей.  

Были изучены условия жизни и воспитания детей, допрошены свидетели, проведен ряд экспертиз.  

Установлены обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.  

Следствием были выявлены нарушения в профилактической работе органов опеки и попечительства, которые связаны с их бесконтрольностью за работой родителя-воспитателя, расходованием ею средств, причитающихся на содержание несовершеннолетних.  

Воспитанники проживали в антисанитарных условиях. А когда женщина знала о приближающейся проверке, то создавала  в доме видимость благоприятной ситуации.  

Было внесено представление руководству отдела образования спорта и туризма Борисовского райисполкома с требованием усовершенствовать работу в данном направлении, обеспечив все условия для своевременного выявления подобных фактов жестокого обращения с детьми.   

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

Обвиняемая женщина заключена под стражу.  

В начале февраля нынешнего года в Костюковичах новорождённый мальчик с синяками попал в больницу.  

В случившемся подозревается отец ребенка (читать далее).  

# Насилие # происшествия

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