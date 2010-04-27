Рижский контролер открыл огонь в стычке с безбилетниками

В Риге контролер Роберт Акерманис, работавший в Rigas satiksme («Рижском транспортном сообщении»), использовал огнестрельное оружие в конфликте с безбилетниками.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 24 апреля. Как рассказал сам контролер, вечером на улице Гоголя на него напали безбилетники, вооруженные камнями. По словам Акерманиса, чтобы остановить нападавших, он выстрелил из пистолета в воздух. Безбилетники с места происшествия скрылись. Полиция позднее проверила район, но участников стычки не нашла.

В прошлом Акерманис работал в силовых структурах. На ношение пистолета у него есть разрешение. Между тем руководство Rigas satiksme, выяснив обстоятельства инцидента, решило, что применение оружия было недопустимым. Начальник службы контроля этого предприятия Модрис Яунупс заявил, что Акерманис сам спровоцировал безбилетника на драку. В итоге контролер был уволен, сообщает Lenta.ru.

Сам Акерманис заявил, что оказался на плохом счету у начальства гораздо раньше: когда выступил на пресс-конференции, рассказав о плохих условиях, в которых приходится работать контролерам.