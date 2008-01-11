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Результаты взрыва в Витебске

11 января 2008 13:14
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Сегодня стали известны причины взрыва в Витебске. Напомним, ЧП произошло накануне днём в административном здании предприятия <Витебский горгаз>. Пострадало три человека. Установлено, что источником взрыва послужила 5 литровая пластиковая канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Ее принес в помещение работник предприятия и угрожая поджечь жидкость, приказал выйти всем из комнаты. Спустя секунду прогремел взрыв. По словам очевидцев, конфликт произошел на бытовой почве. Подробности ЧП пока не известны, так как основные свидетели - пострадавшие и находятся в реанимации областной больницы.
# происшествия

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