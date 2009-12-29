Резко ухудшил погоду в Беларуси циклон с Украины

Штормовое предупреждение синоптики сделали накануне.

Уже ночью были подняты дорожные службы; они работают по всей республике в усиленном режиме: расчищают снег и посыпают дороги специальной смесью. Только в Минске задействовано 700 машин различных модификаций.

На трассах видимость ухудшилась, и поэтому ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар и не парковать машины вдоль обочин.

Национальный аэропорт Минск, несмотря на снегопад, работает в штатном режиме. Задержек или отмены рейсов не было. Синоптики говорят о дальнейшем понижении температуры.

В Новогоднюю ночь - до минус десяти, а начало 2010 и вовсе будет очень морозным. В ночь на воскресенье до минус 27. Новое похолодание, по словам синоптиков, продержится вплоть до православного Рождества.