Революция в Киргизии: за медицинской помощью обратились почти полторы тысячи жителей

Жертвами беспорядков на юге Кыргызстана, по последним данным, стали 117 человек.

Межэтнические столкновения на юге страны начались в ночь на 11 июня. Участники беспорядков жгли дома, магазины и рынки.

Временная администрация ввела в Ошской и Джалал-Абадской областях чрезвычайное положение. Милиции разрешили стрелять на поражение. Однако взять ситуацию под контроль до сих пор не удаётся. Из охваченных погромами районов были вынуждены бежать десятки тысяч местных жителей.

Меры по стабилизации обстановки в Кыргызстане сегодня обсудят в Москве секретари Советов безопасности стран ОДКБ — Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Беларусь призывает к скорейшему мирному разрешению кризисной ситуации в Кыргызстане. Об этом заявили в МИД Беларуси. Все стороны конфликта должны проявить сдержанность, прекратить насилие, которое может лишь усугубить сложившуюся ситуацию, привести к новым невосполнимым потерям, а также тяжелым последствиям для Кыргызстана и региона в целом. Необходимо исключить нарушения законных прав и свобод проживающих в стране национальных меньшинств.