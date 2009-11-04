Ревнивец облил соперника легковоспламеняющейся жидкостью и поджег

Обжигающую ревность ощутил на себе житель Орши, рассказал следователь-криминалист прокуратуры Витебской области Владимир Байданов.Ссора двух мужчин произошла, как это часто бывает, после распития спиртного. Приревновав к даме 36-летнего соперника, 33-летний мужчина решил отомстить: он облил ему голову легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью и поджег. В результате, пострадавший доставлен в оршанскую больницу с ожогами 2-й и 3-й степени лица, шеи и кистей рук, а в отношении «Отелло» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 147 п 10: умышленное причинение тяжких телесных повреждений общеопасным способом, которая предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА.