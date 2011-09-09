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Рэпера Гуфа задержала наркополиция в аэропорту Якутска

09 сентября 2011 07:57
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У музыканта должен пройти концерт в одном из клубов Якутска, о его отмене организаторы пока не сообщают.«В интересах следствия мы не можем разглашать подробности произошедшего. В отношении гражданина проводится проверка. Скажу лишь, что поступила жалоба от пассажиров рейса, которым прибыл музыкант», - сообщил в пятницу РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального УФСКН.

Отметим, что многие из ранних песен Гуфа посвящены наркотикам, и именно эти песни стали его "визитной карточкой" в рэп-сообществе. Гуф не скрывает, что употреблял тяжелые наркотики, но сейчас, по собственным словам, полностью от них отказался.
# происшествия # Наркотики

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