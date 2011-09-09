Рэпера Гуфа задержала наркополиция в аэропорту Якутска

У музыканта должен пройти концерт в одном из клубов Якутска, о его отмене организаторы пока не сообщают.«В интересах следствия мы не можем разглашать подробности произошедшего. В отношении гражданина проводится проверка. Скажу лишь, что поступила жалоба от пассажиров рейса, которым прибыл музыкант», - сообщил в пятницу РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального УФСКН.



Отметим, что многие из ранних песен Гуфа посвящены наркотикам, и именно эти песни стали его "визитной карточкой" в рэп-сообществе. Гуф не скрывает, что употреблял тяжелые наркотики, но сейчас, по собственным словам, полностью от них отказался.