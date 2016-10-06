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Рэпер Серега: история с бомбой на борту самолета – фантазия сотрудников авиакомпании

06 октября 2016 13:20
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Новости Беларуси. Скандал в Москве. Известный рэпер Серега опоздал на самолет и неудачно пошутил. Полиция его задержала за ложное сообщение о минировании лайнера, который направлялся в Минск. 40-летнему уроженцу Беларуси пришлось объясняться с полицией. После проверки Сергея Пархоменко, известного нам под сценическим псевдонимом Серега, отпустили из участка.

Мария Шаравина, руководитель пресс-службы международного аэропорта Внуково:
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место. Задержали этого пассажира и доставили его в дежурную часть, где выяснилось, что это Сергей Васильевич Пархоменко, уроженец Республики Беларусь.

Позже автор хита «Черный Бумер» заявил, что ничего подобного не было, а история с бомбой на борту – фантазия сотрудников авиакомпании. Также считает продюсерская служба исполнителя.

Александр Толмацкий, организатор концертов и продюсер исполнителя:
Смешно, конечно, все это выглядит. Спровоцировали черт знает что вокруг.

На ровном месте раздули какую-то историю.

Не очень адекватная женщина закрыла за минуту или за три минуты до того, как они опоздали. Он и еще там были люди, не он один. И она спровоцировала скандал, от нее все исходило. Никуда он не звонил. Ничего не было такого. Написали объяснительную. Он никакого отношения к этому не имеет.

Нашему соотечественнику грозил штраф до 3 тысяч долларов или же тюремный срок. Однако позже его

отпустили за неимением состава преступления.

Несмотря ни на что, якобы заминированный самолет прошел в Национальном аэропорту Минск проверку – специалисты заявили, что никакого взрывного устройства на борту не было. Воздушная Гавань работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Лжеминирование

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