Ребенок в Гродно повис на балконе 5-го этажа

Новости Беларуси. Шокирующие кадры разместили региональные издания. На видео можно рассмотреть, как ребенок перелез через балкон, размещенный на пятом этаже многоэтажки, и повис на руках по ту сторону строения. Еще несколько секунд – и ребенок забрался обратно в квартиру.

Как сообщают гродненские издания,

инцидент произошел в микрорайоне Девятовка областного центра.

Это второй случай (ставший достоянием общественности) за прошедший месяц, когда дети в качестве развлечения выбирают опасные игры. Ранее в Минске на поручнях балкона на 26-м этаже повис подросток (здесь подробнее). Судя по фотографии, опубликованной очевидцами, можно сделать вывод: мальчик хотел эффектное фото – один парень снаружи балкона повис на руках, а второй фотографирует друга.

«Родители! Посмотрите, чем занимаются ваши дети...» Правоохранители напоминают об ответственности, которую несут родители в подобных случаях.