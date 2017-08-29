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Ребенок в Гродно повис на балконе 5-го этажа

29 августа 2017 16:52
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Новости Беларуси. Шокирующие кадры разместили региональные издания. На видео можно рассмотреть, как ребенок перелез через балкон, размещенный на пятом этаже многоэтажки, и повис на руках по ту сторону строения. Еще несколько секунд – и ребенок забрался обратно в квартиру.

Как сообщают гродненские издания,

инцидент произошел в микрорайоне Девятовка областного центра.

Это второй случай (ставший достоянием общественности) за прошедший месяц, когда дети в качестве развлечения выбирают опасные игры. Ранее в Минске на поручнях балкона на 26-м этаже повис подросток (здесь подробнее). Судя по фотографии, опубликованной очевидцами, можно сделать вывод: мальчик хотел эффектное фото – один парень снаружи балкона повис на руках, а второй фотографирует друга.

«Родители! Посмотрите, чем занимаются ваши дети...» Правоохранители напоминают об ответственности, которую несут родители в подобных случаях.

# происшествия # Дети и родители

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