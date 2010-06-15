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Реальное количество погибших в беспорядках на юге Кыргызстана может быть в разы больше официальных данных

15 июня 2010 15:03
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Это уже признала временная администрация. По последним данным, жертвами межэтнических столкновений между киргизами и узбеками стали свыше 170 человек, почти 1800 ранены.

16 июня в стране – День траура по погибшим. Ситуация в ряде городов остается напряженной. Жителям Оша не рекомендуют выходить без надобности на улицу. Сегодня утром от пуль снайперов снова погибли несколько человек. В Ошской и Джалал-Абадской областях разграблены и сожжены торговые точки и десятки домов. Продовольствия не хватает. Страна – на грани гуманитарной катастрофы. На границе с соседним Узбекистаном уже который день сотни жителей южных областей Кыргызстана ждут разрешения перейти границу. Однако, пропускают не всех, так как поток очень велик.

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