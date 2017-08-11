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Разыскиваются очевидцы ночного нападения на магазин в Витебске

11 августа 2017 12:42
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Новости Беларуси. 8 августа неизвестный совершил разбойное нападение на один из магазинов в Витебске.

По информации УВД Витебского облисполкома, поздним вечером в момент закрытия торгового объекта по улице Смоленской на продавца было совершено разбойное нападение. Мужчина угрожал неизвестным предметом, который был похож на пистолет. В результате инцидента неизвестному удалось вынести выручку в сумме 750 белорусских рублей и скрыться.

По данному факту проводится проверка и возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов просят отозваться очевидцев этого преступления и покупателей магазина, которые заходили в него вечером 8 августа. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Телефоны для связи – (8029)511-22-07, (8029) 324-24-89, (8025) 630-71-55 или 102.

В конце 2016 года на один из минских супермаркетов было совершено разбойное нападение – здесь подробнее.

# происшествия # Ограбление

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