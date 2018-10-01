Разыскивается пропавшая 16-летняя учащаяся ляховичского колледжа. Её ищут более 2 недель

Новости Беларуси. Милиция разыскивает пропавшую более двух недель назад учащуюся ляховичского колледжа.

По информации УВД Брестского облисполкома, разыскивается 16-летняя Мазунина Александра Александровна.

Вечером четырнадцатого сентября девушка ушла из общежития ЛГАК в Ляховичах. До настоящего момента о местонахождении пропавшей ничего неизвестно.

На вид девушке около 16-17 лет, ее рост составляет 160 сантиметров, телосложение – среднее, голубые глаза, длина волос – до плеч, на макушке они окрашены в желтый цвет, 38 размер обуви.