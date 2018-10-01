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Разыскивается пропавшая 16-летняя учащаяся ляховичского колледжа. Её ищут более 2 недель

01 октября 2018 10:38
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Новости Беларуси. Милиция разыскивает пропавшую более двух недель назад учащуюся ляховичского колледжа.

По информации УВД Брестского облисполкома, разыскивается 16-летняя Мазунина Александра Александровна.

Вечером четырнадцатого сентября девушка ушла из общежития ЛГАК в Ляховичах. До настоящего момента о местонахождении пропавшей ничего неизвестно.

На вид девушке около 16-17 лет, ее рост составляет 160 сантиметров, телосложение – среднее, голубые глаза, длина волос – до плеч, на макушке они окрашены в желтый цвет, 38 размер обуви.

Разыскивается пропавшая 16-летняя учащаяся ляховичского колледжа. Её ищут более 2 недель-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Пропавшая была одета в черные джинсы, серую короткую ветровку без капюшона, черные кроссовки с белыми вставками, черную майку с коротким рукавом.

На внутренней части левого предплечья от запястья до локтя у девушки есть татуировка «инь-янь».

Правоохранители также сообщили, что Александра находилась в Минске 21-23 сентября.

На минувшей неделе в Бресте нашли пропавшую студентку.

Она была вместе с парнем (читать далее).

# Пропавшие люди # происшествия

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