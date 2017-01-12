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Разыскиваемый по подозрению в убийстве пенсионер психически нездоров

12 января 2017 07:33
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Новости Беларуси. Колесникова Евгения Николаевича разыскивают по подозрению в тяжелом преступлении. Оно было совершено в Заводском районе столицы.

В одной из квартир Заводского района столицы произошло убийство. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители.

Разыскиваемому 78 лет, он уроженец Республики Кыргызстан.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, мужчина страдает психическими заболеваниями. Он носит очки, может проявлять агрессию. С собой у него могут быть предметы альпинистского снаряжения (ледорубы и другие).

Разыскиваемый по подозрению в убийстве пенсионер психически нездоров -1



ГУВД Мингорисполкома:
Приметы: на вид 75 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Может быть одет: на голове шапка-ушанка черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки. Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета. Если Вы узнали изображенного на фото человека, просим позвонить по телефонам +375 29 602-13-14, +375 29 655-01-78.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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