Разыскиваемый по подозрению в убийстве пенсионер психически нездоров

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, мужчина страдает психическими заболеваниями. Он носит очки, может проявлять агрессию. С собой у него могут быть предметы альпинистского снаряжения (ледорубы и другие).





ГУВД Мингорисполкома:

Приметы: на вид 75 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Может быть одет: на голове шапка-ушанка черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки. Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета. Если Вы узнали изображенного на фото человека, просим позвонить по телефонам +375 29 602-13-14, +375 29 655-01-78.