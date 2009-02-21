Разъяренный бык убил работника фермы

Инцидент произошел в Гомельской области. В деревне Акрионы работник фермы стал жертвой ревности быка. Вырвавшееся на свободу 700-килограммовое животное напало на мужчину прямо в открытом поле. В результате неравной схватки животновод в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Все попытки врачей спасти тореадору жизнь не увенчались успехом. Пятилетний бык Борис почти год безраздельно правил балом в акрионском стаде. К своим обязанностям относился ревностно, о чём свидетельствует постоянный рост поголовья. Однако с появлением в стаде молодняка с ревностью бык стал относиться не только к работе.



Недавно стадо пополнилось 40 молодыми тёлками. И с тех пор Борис буквально потерял сон. Небольшие странности в его поведении были замечены сразу, однако, ревности и агрессии к людям никто не ожидал. Первый раз показать, кто в стаде главный, бык решил во время утреннего кормления.



Сам Сергей Пликус, тоже пострадал от Бориса. Уже в обед разъярённый бык на полном ходу проломил деревянное заграждение и бросился на человека. От смерти мужчину спас трактор ставший на пути животного. Загнать Бориса назад не смогли, а несколькими часами позже неподалёку нашли ещё одну жертву ревнивца.



Свидетелей самой корриды нет, точно не известно и сколько пролежал травмированный мужчина в стогу сена после встречи с быком. Но в больницу он был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. 47-ми летний животновод скончался в больнице. Проверку по факту инцидента теперь предстоит проводить прокуратуре района. Ревнивому быку вынесен смертельный приговор и уже приведён в исполнение.