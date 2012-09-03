Разногласия католиков и протестантов привели к беспорядкам в Северной Ирландии. Ранены около 30 полицейских

Новости Северной Ирландии. В Северной Ирландии вспыхнули масштабные беспорядки. Конфликт возник между католиками и протестантами, у которых расходятся мнения по поводу отделения региона от Соединенного Королевства. На демонстрацию в Белфасте собралось более сотни человек.

Толпа вела себя крайне агрессивно, доказывая свою позицию при помощи силы. Полицейские попытались помешать развитию конфликта и в какой-то момент оказались между воюющими сторонами.

Представители религиозных общин закидывали друг друга и стражей порядка камнями, кирпичами, бутылками с зажигательной смесью и даже мячами для гольфа.

Чтобы усмирить толпу, полицейские применили водометы и резиновые пули. В результате пострадали десятки демонстрантов, среди которых женщины и дети. Ранения получили около 30 правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.