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Разлив Миссисипи: жители Теннеси спасаются от потопа, ударов тока и укусов змей

10 мая 2011 12:19
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Власти штата Теннеси взывают к бдительности жителей населенных пунктов вокруг вышедшей из берегов реки Миссисипи: их может поразить током, в разлившейся реке находятся остатки сточных вод и отходы промышленного производства, по залитой поверхности плавают змеи.

Штат Теннеси столкнулся с сильнейшим за 84 года наводнением. Уровень воды в городе Мемфисе достигает 14,5 сантиметров. Ожидается, что от наводнения пострадают около 3000 зданий. Жителям около 1300 домов рекомендовали покинуть жилище, 370 людей уже размещены во временных жилищах, сообщает Daily Mail Reporter.

# Природные катаклизмы

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