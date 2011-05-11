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Разлив Миссисипи. В Теннеси вышедшая из берегов река подняла тонны мусора

11 мая 2011 08:00
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В США экстренно эвакуируют жителей штата Луизиана. Из-за разлива крупнейшей в стране реки Миссисипи свои дома вынуждены покинуть более пяти тысяч человек. Те, кто решил остаться спешно возводят заграждения из мешков с песком.

Серьезные опасения у местных властей вызывает санитарная обстановка в Теннеси – там река подняла тонны мусора. В ряде населенных пунктов полностью затоплены дороги, передвигаться по улицам можно разве что на лодках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По прогнозам синоптиков, разлив Миссисипи продолжится до конца мая.

Разлив Миссисипи: жители Теннеси спасаются от потопа, ударов тока и укусов змей

# Наводнение

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