Разгул стихии в Брестской области

Накануне молния своим ударом разрушила деревянный дом в деревне Синитичи Каменецкого района. По счастливой случайности хозяин строения не пострадал.

Такого разгула стихии в деревне даже старожилы не припомнят. Сначала поднялся сильный ветер, затем пошёл дождь. А потом - сильная вспышка и грохот.

Молния попала прямо в трубу дома 41-летнего сельчанина. От сильного взрыва деревянное строение сложилось как карточный дом. При этом грозовой разряд не вызвал пожара. Обои обуглились, полностью расплавилась проводка. Дом разрушился в считанные секунды, несущая стена удержала падающие балки, что и спасло спящего на этой кровати хозяина дома.

Чудом спасшегося мужчину госпитализировали. Его состояние медики характеризуют как стабильное. Пока же в деревне вовсю ведутся восстановительные работы. После взрыва как по цепочке в домах из розеток посыпались искры и перегорели пробки. Сегодня в Синитичах возобновили подачу электричества. О том, как ударом молнии разрушило дом, здесь будут вспоминать еще долго.

