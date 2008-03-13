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Разгул стихии в Брестской области

13 марта 2008 18:00
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Накануне молния своим ударом разрушила деревянный дом в деревне Синитичи Каменецкого района. По счастливой случайности хозяин строения не пострадал.

Такого разгула стихии в деревне даже  старожилы не припомнят. Сначала поднялся сильный  ветер, затем пошёл дождь. А потом -  сильная вспышка и грохот.

Молния попала прямо в трубу дома 41-летнего  сельчанина. От сильного взрыва  деревянное строение сложилось  как карточный дом.  При этом грозовой разряд не вызвал пожара. Обои обуглились, полностью расплавилась проводка. Дом разрушился в считанные секунды, несущая стена удержала падающие балки, что и спасло спящего на этой кровати хозяина дома.

Чудом спасшегося мужчину госпитализировали. Его состояние медики характеризуют как стабильное. Пока же в деревне вовсю ведутся восстановительные работы.  После взрыва  как по цепочке в домах   из розеток посыпались  искры и перегорели   пробки. Сегодня в Синитичах возобновили подачу электричества. О том, как ударом молнии разрушило дом, здесь будут вспоминать еще долго.

# происшествия

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