Разбойное нападение на пункт обмена валют в Минске

Преступник, угрожая ножом, потребовал у кассира отдать выручку. Девушке удалось нажать на кнопку тревожной сигнализации и позвать на помощь. Нападавший был задержан.

Александр Слобыш, сотрудник Московского отдела департамента охраны МВД:

– Задерживали неизвестного гражданина, который был в медицинских перчатках и на нем был надет чулок.

Это не впечатления от просмотра триллера, а вчерашние воспоминания, случайного прохожего. Заезд в магазин в воскресный день по пути на дачу Александру Слобышу запомниться надолго. Лицо 19-летней девушки-кассира столичного обменника у него до сих пор перед глазами.

Александр Слобыш:

– Она была в шоке, надо было видеть ее переживания, она родилась в рубашке.

Ольга Юцкевич, очевидец:

– Это было жутко, ощущение, что человека убивают.

Технологический перерыв кассиру этого обменного пункта едва ли не стоил жизни. Девушка и не предполагала, что за этой дверью ее ждет опасность. Шаг вперед и резко назад. Она успела запереться внутри и нажать кнопку охраны – единственное средство защиты в экстремальных условиях.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисколкома - начальник милиции общественной безопасности:

– После первых случаев и вынесения наших предписаний, техническая укрепленность данных обменных пунктов возросла. Все они находятся под тревожными кнопками.

Она кричала и ее услышали. Случайные прохожие и служба охраны из соседнего магазина спасли ей жизнь.

Кирилл Кирилаш, директор торгового предприятия:

– Мы уделяем особую, ключевую роль службе безопасности. В год 2% от товарооборота выделяются на средства обеспечивающие охрану.

А вот вопрос сколько тратят банки на службу безопасности обменных пунктов, для нас так и остался риторическим. Все попытки дозвониться до коммерческих банков и взять комментарий не увенчались успехом. К примеру, в этом обменном пункте нет системы видеонаблюдения, на что неоднократно указывали сотрудники милиции при обследовании обменника. Столичная власть сегодня поручила – инициировать вопрос лишения лицензий в случае подобных игнорирований. В свою очередь сотрудник охраны с 25-летним стажем наряду с недостающим оборудованием, заметил и лишнее.

Александр Слобыш, сотрудник Московского отдела департамента охраны МВД:

– Жалюзи на окнах, они никому не нужны.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Гомельской области. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда есть кому предъявить обвинения за подобное злодеяние. Убийца кассира обменника в Заводском районе до сих не найден.

Ольга Юруть, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.