Разбойное нападение на главного экономиста и водителя СПК "Большевик-Агро" совершено в Солигорском районе

Вблизи деревни Кривичи, правоохранительными органами была обнаружена машина предприятия и два трупа. Из машины похищено 74 миллиона рублей.

В тихой глубинке только и разговоров, что о громком деле. Погибших: женщину-экономиста и водителя - знала вся деревня. А кто-то из местных даже слышал, как они перед самым выездом предупреждали сотрудников сельхозкомплекса, что зарплата в тот день обязательно будет. До СПК не доехали какой-то километр.

Дорога, на которой оборвались, вернее, оборвали сразу две жизни, по горькой иронии судьбы проходит совсем рядом с сельским кладбищем. По этой полосе и так мало кто ездит. Но сейчас тишина – просто зловещая. Здесь еще лежит выбитое стекло перчатки судмедэкспертов совсем недавно появились и венки с живыми цветами.

Грабители с небольшой – проселочной – дороги оценили жизни двух человек в убийственную сумму. Похитили 74 миллиона рублей. И за них же заставили расплатиться ни в чем не повинных людей. Один огнестрел у водителя, в женщину выстрелили дважды. Преступники их точно ждали, но то, что так явно наследят, ожидали вряд ли.

Он узнал злодеев по походке. Почти сразу после убийства солигорские оперативники начали прочесывать местные рынки и заглядывать буквально под каждую подошву. Модель и размер преступных ботинок определили почти сразу. А вот по нужному следу участковый Дмитрий Пузин пошел, выехав на, казалось бы, рядовой семейный скандал. И абсолютно неожиданно увидел в прихожей тот самый, сорок второй размер.

Кстати, вернуть удалось лишь половину украденной суммы, потратить успели без малого 40 миллионов рублей. А вот и она, та самая квартира, в которой взяли одного из подозреваемых. Только мужской обуви возле двери уже нет. И желания поговорить о случившемся, похоже, тоже.

По словам участкового, молодой человек, который до случившегося жил по этому адресу, регулярно избивал свою мать, а в итоге, стал обвиняемым в убийстве женщины, которая ему в матери годится. У женщины-экономиста осталось трое детей, у водителя – двое. И сейчас им едва ли объяснишь, какова цена человеческой жизни.