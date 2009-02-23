Разбойное нападение на двести миллионов произошло в Минске

Неизвестный под видом инкассатора попал в обменный пункт столичного гипермаркета и сорвал банк. Кассир сама пустила в помещение мужчину в форме. Расплата за опрометчивость — 40 тысяч долларов, 8 тысяч евро, крупные суммы в российских и белорусских рублях. С момента нападения до нажатия на тревожную кнопку сигнализации прошло семь минут. Все это время девушка находилась в заложниках у вооруженного электрошокером оборотня в камуфляже. Уже составлен фоторобот предполагаемого преступника.