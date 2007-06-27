Разбой средь бела дня

В Минске пытались ограбить почтовое отделение на улице Филимонова. Неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет, пытался завладеть дневной выручкой. После того, как оператор "Белпочты" пригрозила вызвать милицию, молодой человек ушел ни с чем.



Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Задержать преступника по горячим следам не удалось. Милиционеры предъявляют претензии к работникам почты - те слишком поздно сообщили о происшествии. Прокомментировать данное происшествие сотрудники "Белпочты" отказались.