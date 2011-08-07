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Разбившийся в Афганистане вертолет НАТО перевозил солдат, участвовавших в устранении Усамы Бин Ладена

07 августа 2011 11:48
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Представители международных сил в Афганистане подтвердили потерю транспортного вертолета с 38 пассажирами на борту в результате ракетной атаки Талибов.

Также стало известно, что большая часть жертв инцидента принадлежала к элитному американскому спецподразделению «морских котиков». Ранее они принимали участие в устранении экс-террориста номер один Усамы Бин Ладена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отметим, что эта трагедия стала причиной самых массовых единовременных потерь армии США в Афганистане с начала кампании в 2001 году.

# происшествия

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