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Растет число жертв атаки террористов в Кабуле

28 октября 2009 13:22
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На этот час известно о 13 погибших, включая шестерых сотрудников ООН.

Напомним, утром боевики напали на здание организации и взяли в заложники до десяти человек. Трое захватчиков были уничтожены, остальные арестованы.

Через час после освобождения здания ООН, ракетному обстрелу подвергся отель «Серена», в котором останавливаются иностранцы. Всех постояльцев эвакуировали.

Ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан». Так боевики пытаются сорвать проведение второго тура президентских выборов 7 ноября. В связи с инцидентами в Кабуле усилили меры безопасности.

# происшествия

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