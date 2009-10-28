Растет число жертв атаки террористов в Кабуле

На этот час известно о 13 погибших, включая шестерых сотрудников ООН.

Напомним, утром боевики напали на здание организации и взяли в заложники до десяти человек. Трое захватчиков были уничтожены, остальные арестованы.

Через час после освобождения здания ООН, ракетному обстрелу подвергся отель «Серена», в котором останавливаются иностранцы. Всех постояльцев эвакуировали.

Ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан». Так боевики пытаются сорвать проведение второго тура президентских выборов 7 ноября. В связи с инцидентами в Кабуле усилили меры безопасности.