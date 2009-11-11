Расстреляны сотрудники научной лаборатории

Трагедия произошла в штате Орегон.

Два человека погибли, двое ранены. Среди жертв и сам убийца. Мотивы преступления выясняются.

Это уже второе нападение за несколько часов. В пригороде Нью-Йорка вооруженный мужчина ворвался в здание школы и взял в заложники администратора. Позже сдался полицейским.

6 ноября в городе Орландо 40-летний мужчина расстрелял людей в офисном здании. Один убит, пятеро ранены. Преступника арестовали.

До этого американский военнослужащий открыл огонь на военной базе в Техасе. Майор Надаль Хасан убил 13 человек и ранил 30.

Накануне по погибшим прошла панихида.