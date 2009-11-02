Расследование: тайна упавшего самолета

26 октября вечером недалеко от Национального аэропорта «Минск», не до взлетно-посадочной полосы, рухнул российский самолет. Погибли 5 человек.

Десятки горящих обломков – вот все, что осталось от самолета бизнес-класса. На месте пылающего хаоса находят пятерых погибших. Все – граждане России.

В понедельник 26 октября в 20.06 бизнес-самолет российской авиакомпании S-Air покидает аэропорт «Внуково» в направлении Беларуси. Спустя час пилот выходит на связь с диспетчером Национального аэропорта «Минск» и просит посадку. Лайнер движется к взлетно-посадочной полосе в отклонении от оси на 200 метров. В авиации в случаях, когда есть хоть малейшее сомнение в безопасности посадки, борт отправляется на второй круг. Повторная попытка и лайнер идёт геометрически верно, но в районе второго километра начинает уходить уже влево от взлетно-посадочной полосы. Диспетчер старта снова дает команду борту уходить на очередной круг. Самолет начинает маневр и пропадает с радаров.

Олег Антонович увидел пропавший самолет, точнее то, что от него осталось, одним из первых — вместе со спасателями. В понедельник вечером он увидел кортеж спецтехники, которая неслась за черту города в сторону аэропорта, позвонил на горячую линию СТВ, и бросился следом.

В тот вечер жители деревни Пятилетка ничего не слышали подозрительного. Звуки авиамоторов здесь слышат часто, а вот сирены такого огромного количества машин МЧС, «скорой помощи» и милиции не раздавались с 1985 года. Тогда недалеко от этой деревни потерпел крушение ТУ-134, летевший из Минска в Ленинград.

Буквально на подлете к посадочной полосе самолет врезался в лес и тормозил по верхушкам деревьев 250 метров, а на земле взорвался. Место катастрофы по запаху дыма обнаружили быстро. Также быстро локализовали огонь и выяснили, что никто, кроме пассажиров и экипажа самолета, не пострадал. Все спасательные службы сработали четко. Огонь не пустили в лес. Место катастрофы оцепили. Спасатели сменялись следователями, следователи – международными экспертами. Национальный аэропорт продолжал работать в штатном режиме и принимать самолеты международных рейсов.

Крушение российского самолета ночью под Минском – история очень темная. Бортовые самописцы найдены, первые выводы специалистов сделаны. Однако темных пятен по-прежнему много. Почему опытные пилоты дважды попытались сесть и дважды промахнулись мимо полосы? Кто и в каком состоянии управлял самолетом? Белорусские специалисты уверяют, что на земле сделали все возможное, чтобы избежать беды. Ведь Национальный аэропорт имеет статус международного. Он принимает самолеты любой модели, при любой погоде и в любое время суток. Сигнальные огни взлетно-посадочной полосы видны за несколько километров, Диспетчерская служба ведет судно по всей воздушной территории страны. А специальные службы готовы помочь в случае ЧП. Аварийная посадка для Национального аэропорта – ситуация экстремальная, но штатная.

О предварительных версиях катастрофы говорить сложно и рано. Специалисты рассмотрят все варианты: от погоды до качества топлива. Возможно, обстоятельства прояснят бортовые самописцы, которые нашли на месте трагедии. Их для расшифровки отправят в Англию или Россию. В Беларуси самолеты бизнес-класса не обслуживаются и не ремонтируются.

Версия 1: Погодные условия.

Одна из первых возможных причин, которую озвучили СМИ, — сложные погодные условия, изморось. Летчики могли заблудиться. Но видимость той ночью в районе аэропорта была более двух километров, а высота нижней облачности – 60 метров. Тем более, все сигнальные огни ярко горели, и опытному летчику приземлиться на широкую полосу международного аэропорта на маленьком самолете не сложно. К слову, сразу после трагедии на полосу успешно сели два самолёта международный рейсов.

Версия 2: Человеческий фактор.

В центре управления полетами диспетчеры регулируют движение в воздушных коридорах круглосуточно. Над небом Беларуси каждый день пролетают несколько сотен авиалайнеров. Регулирование транспорта в небе – точная наука. С середины 90-х и вплоть до 2007 года в белорусском воздушном пространстве и на земле не погибло ни одного человека и не потеряно ни одного самолета. Аналитики связывали это как с низкой активностью воздушных перевозок, так и с высоким уровнем профессионализма белорусов, задействованных в авиационной сфере. Летом 2008 года сотрудники Национальной авиакомпании помогли посадить в Минске российский Ту-154 с неисправным шасси. Никто не пострадал. В октябре этого года опять-таки российский лайнер А-320 запросил белорусской помощи из-за разгерметизации. Последний случай произошел 29 октября вечером. Белорусы помогли немецкому борту с польскими пассажирами, который летел в Москву, совершить экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сигнала о разгерметизации.

Александр Барташевич, начальник минского районного центра ГП «Белаэронавигация»:

Такие случаи бывают в практике авиации всего мира. Поэтому проводятся специальные тренинги как для диспетчеров на земле, так и для экипажей. Авиационный персонал к этому готов.

Все действия диспетчеров хранятся на электронных носителях: вся геометрия движения самолета, которая отображается на экранах мониторов, а также разговор с экипажем. Записи того вечера сейчас находятся в прокуратуре. Специалисты не сомневаются в профессионализме белорусской диспетчерской службы.

Вадим Мельник, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Диспетчер выходил на связь, спрашивал перед вторым кругом, всё ли нормально. Ответили, что всё нормально, всё работает.

Владимир Нагулевич, начальник управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь:

Самолет делал первый заход на посадку с нарушением траектории и не вписывался в посадочное положение. Действия правильные – диспетчер подсказал уйти на второй круг, что пилот и должен был сделать.

Действия экипажа оценивать крайне сложно, тем более объяснить странное маневрирование самолета перед посадкой. Как сообщили в Росавиации, 51-летний Александр Самойлов — пилот упавшего самолета, имел почти 12 тысяч часов общего налета. Правда, большую часть своей карьеры он управлял российскими Ан-2 и Як-40. Малый же американский самолет «Хоукер» он освоил всего два года назад. Для этого специально проходил стажировку в Великобритании.

Версия 3: Самолетом управлял не пилот.

На борту самолета находились три члена экипажа и два пассажира. Одним из них был владелец авиакомпании S-Air Марат Ромашкин. Согласно документам принимающей стороной авиалайнера была компания, которая занимается игорным бизнесом в Беларуси. Ее представители не исключают возможности, что Марат Ромашкин летел чартерным рейсом в Минск, чтобы поиграть в казино.

В интернете на форумах по авиаинтересам стала появляться информация, что собственный самолет пытался посадить российский бизнесмен. А потом по цепочке стали появляться предположения, что поведение самолета можно объяснить только воздействием алкоголя. Транспортная прокуратура эти версии опровергла после первых результатов судмедэкспертизы.

Дмитрий Петкевич, заместитель белорусского транспортного прокурора:

Согласно предварительным данным судмедэкспертизы, алкоголь в крови членов экипажа и пассажиров не обнаружен. Самолётом управляли пилоты, так как на их телах имеются характерные повреждения. У пассажиров также имеются телесные повреждения, которые могут говорить о том, что они находились на своих местах, будучи пристёгнутыми ремнями безопасности.

Версия 4: Техническая неисправность.

BAE-125-800 — British Aerospace или другое название «Хоукер» — единственный в России скоростной реактивный пассажирский самолет. Воздушное судно рассчитано на перевозку восьми пассажиров, разработано для бизнес-авиации. Похожая катастрофа самолета бизнес-класса BAЕ-125-700A произошла 2 января 2006 года в районе Харькова. Тогда самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Авком», из-за отказа оборудования при заходе на посадку неожиданно потерял высоту, упал на берег озера Основянское и при ударе взорвался. Погибло три члена экипажа. Пассажиров в самолете не было. Для того, чтобы оценить техническое состояние самолета, разбившегося под Минском, в Беларусь приехали представители американо-английской компании-разработчика авиасудна.

Версия 5: Третий пассажир.

Следственная группа транспортной прокуратуры прорабатывает и еще одну версию. На борту самолета должен был лететь третий пассажир. Он по неизвестным причинам не явился на посадку. Предварительные итоги следствия по этой версии пока не разглашаются.

Расследование причин крушения российского самолета компании S-Air продолжается и со временем количество версий сведется до одной. Пока же работает международная авиационная комиссия, следственная группа транспортной прокуратуры, которая ищет ответы на все вопросы.