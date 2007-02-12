Рассекретили наркопритон

Одна из минских квартир превратилась в притон для изготовления и потребления наркотиков. Правоохранители обнаружили его во время планового обхода. Помощь участковому инспектору в задержании преступника оказал слесарь-ремонтник столичного завода цветной печати и по совместительству народный дружинник Роман Мурашко. В ходе следствия выяснилось, что организатор наркопритона - 26-летний минчанин. Он был замечен и в кражах имущества у соседей. В общей сложности молодому человеку грозит лишение свободы сроком более пяти лет. Его ровесник - дружинник, участвовавший в задержании, удостоен награды от руководства Октябрьского РОВД и администрации района.