Рассекретили алкогольное подполье

В лесу под Витебском сотрудники ОБЭП изъяли пятилитровые емкости со спиртным.

А в Бобруйске подобный погреб обнаружили прямо возле одного из домов.

Во дворе местной жительницы оперативники изъяли более полутора тысяч литров теневого горячительного. В эти дни "зеленый змий" приземлялся и в Минске. Почти две тонны непригодной к употреблению жидкости с градусом обнаружили в автомобиле жителя столицы.

А в Ошмянском районе Гродненской области жительница деревни Тимохи получила три с половиной года тюремного заключения за продажу суррогата. Её подельник, который привозил растворитель для реализации его в качестве горячительного, получил такой же срок. Напомним, что в октябре 2006 года в Ошмянах после дегустации разведенного технического спирта на больничную койку с диагнозом "токсический гепатит" попали более 30 человек. Одну женщину спасти так и не удалось.