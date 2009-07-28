Раскрыта незаконная махинация в один миллион долларов

В такую сумму оперативники оценили ущерб от деятельности преступной группы лжепредпринимателей.

Горе-бизнесмены несколько лет нелегально поставляли нефтепродукты в нашу страну. Роли были распределены чётко. Одни отвечали за поставку топлива, другие – занимались поддельными документами для реализации и ухода от налогов. Организаторов и непосредственных исполнителей задержали с поличным. Это одна из крупнейших финансовых махинаций в этом году.

– Нефтепродукты не легально ввозились с территории РФ по документам лжепредпренимательских структур. Далее нефтепродукты реализовывались от ряда белорусских предприятий конечным потребителям. Предприятия, реализовывавшие эти нефтепродукты, свой бухгалтерский учёт помещали под ложные документы с целью уклонения от уплаты налогов путём завышения затратной части, – прокомментировал ситуацию старший следователь Департамента Финансовых Расследований Комитета Госконтроля по Минску и Минской области Алексей ФИЛИППОВ.