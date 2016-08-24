Раритетные монеты вместо косметики: минчанин пытался отправить посылку с ценным грузом в Швецию

Новости Беларуси. Ценную историческую находку обнаружили таможенники в международном отправлении. В посылке, в которой согласно декларации находилась косметика, на самом деле оказались монеты русских княжеств эпохи позднего средневековья.

Такой «денежный перевод» попытался совершить минчанин в Швецию. Раритетный груз отправитель замаскировал между двумя металлическими хозяйственными крышками, обернув фольгой и ватой. Дальнейшую судьбу коллекции определит суд. Предполагается, что монеты передавались за границу на продажу в частные коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Сенченко, начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Минской региональной таможни:

Все 78 монет изготовлены из серебра и относятся к XV-XVI векам и представляют культурную ценность. В связи с чем монеты были изъяты, таможней был начат административный процесс. Перемещение физическими лицами через таможенную границу культурных ценностей в международных почтовых отправлениях запрещено.