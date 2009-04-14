Районный центр в Витебской области - под угрозой затопления

Обильные дожди и резкое таяние снега спровоцировали разлив реки Горожанка.

Местами вода поднялась до полутора метров. Подтоплены несколько десятков домов. По словам местных старожилов, такого наводнения в Городке не видели последние 50 лет.

Там, где еще вчера вечером был переулок, сегодня - река, вышедшая из берегов. Уровень воды местами достигает полутора метров. Затопленной оказалась вся улица. А это и дома, и дороги, и огороды. Около десятка строений - в воде. Их жильцов эвакуировали. Владельцам еще тридцати шести частных домов понадобилась помощь спасателей.

- Нарушена жизнедеятельность людей, проживающих рядом с устьем реки Горожанка, все люди проинструктированы о мерах безопасности при затоплении, 5 человек отселены из своих домовладений в безопасные места, жертв и пострадавших в результате подъема уровня воды нет, - говорит Андрей ШАВЕЛЬ, начальник Городокского отдела по чрезвычайным ситуациям.

Хозяева подтопленных домов уже пытаются подсчитать ущерб от «потопа». Переживают за запасы в погребах, что сейчас под водой, мокрые дрова и испорченную домашнюю утварь.

Внезапный разлив реки Горожанки вызвали талые снега и весенние дожди Только за прошлые сутки в Городке выпала декадная норма осадков. Но старожилы причину наводнения видят не только в погоде.

- В низменных местах люди-то и раньше селились, поближе к воде, в основном это старые постройки, 50-60-х годов дома, вот они и оказались в зоне подтопления, - рассказывает корреспонденту СТВ начальник отдела архитектуры и строительства Городокского райисполкома Федор БАСТОВ. - В принципе, когда строились, знали - насколько это опасно, потому что вода – это одна из стихий.

В пострадавшем районе сегодня продолжают дежурить спасатели. Уровень воды в реке уже почти в норме. Метеорологи осадков не обещают. Так что местные жители надеются, скоро почувствовать под ногами твердую землю.

