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Работник Оршанского филиала ОАО "Витебскагропромтранс" погиб при взрыве бытового отопительного котла

05 января 2009 11:54
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Трагедия произошла накануне. В здании отдельно стоящей котельной обрушились железобетонные перекрытия. Под завалами оказался истопник. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под обломков, однако по дороге в больницу 60-летний мужчина скончался. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв котла из-за перебоев подачи воды в систему. По факту гибели работника на производстве, ведется проверка.
# происшествия

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