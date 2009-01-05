Работник Оршанского филиала ОАО "Витебскагропромтранс" погиб при взрыве бытового отопительного котла

Трагедия произошла накануне. В здании отдельно стоящей котельной обрушились железобетонные перекрытия. Под завалами оказался истопник. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под обломков, однако по дороге в больницу 60-летний мужчина скончался. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв котла из-за перебоев подачи воды в систему. По факту гибели работника на производстве, ведется проверка.