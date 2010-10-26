Работница газетного киоска в Бобруйске присвоила более 10 миллионов рублей за полгода

C сентября женщина не работала. Возбуждено уголовное дело, сообщает www.ctv.by со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
На нем школьник приехал на занятия и поставил во дворе школы. Кража совершена в предобеденное время.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина упал с 4-го этажа лестничного марша.
24 октября в 18.20 в д. Гневчицы (Могилевская область, Ивановский район) 36-летняя жена набросилась на 41-летнего мужа с кухонным ножом. В этот же день в 20. 00 в Могилеве в доме по пер. Гребеневскому 37-летняя жена разбитой бутылкой поучала мужа-одногодку.
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