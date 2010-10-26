Работница газетного киоска в Бобруйске присвоила более 10 миллионов рублей за полгода

В Беларуси практически одновременно несколько женщин порезали своих мужей: кто ножом, кто разбитой бутылкой

24 октября в 18.20 в д. Гневчицы (Могилевская область, Ивановский район) 36-летняя жена набросилась на 41-летнего мужа с кухонным ножом. В этот же день в 20. 00 в Могилеве в доме по пер. Гребеневскому 37-летняя жена разбитой бутылкой поучала мужа-одногодку.