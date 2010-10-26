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Работница газетного киоска в Бобруйске присвоила более 10 миллионов рублей за полгода

26 октября 2010 10:02
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37-летняя бобруйчанка, как сообщается, работала киоскером бобруйского филиала ОАО «Могилевсоюзпечать» с марта по сентябрь.

C сентября женщина не работала. Возбуждено уголовное дело, сообщает www.ctv.by   со ссылкой на  УВД Могилевского облисполкома.

# происшествия

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