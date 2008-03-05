Работа немецких аэропортов парализована забастовкой

Более 12 тысяч водителей, механиков, диспетчеров и контролеров вышли на улицы германской столицы с требованием повысить зарплату. К митингующим готовы присоединиться врачи, полицейские и пожарные. Служащие требуют повышения зарплаты. Причем сумма, которую запросили сотрудники терминалов, рекордная за последние 16 лет.



В результате во Франкфурте, Мюнхене и Дюссельдорфе отменены почти по 100 рейсов. Жителям больших городов пришлось пересесть на машины. На подъездах к Берлину - многокилометровые пробки.



Забастовка в аэропортах Германии не повлияла на авиарейсы из Минска. Как заверили в представительстве компании "Люфтганза" в Минске, все вылеты пока осуществляются в соответствии с расписанием.