Прямой эфир

Рабочий застрелил двух коллег и ранил ещё шестерых

06 октября 2011 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Во всех школах городов Купертино и Лос-Гатос в американском штате Калифорния прекращены занятия.

Дополнительные меры безопасности введены на время поиска и задержания преступника, застрелившего накануне двух рабочих на меловом карьере, ещё шесть получили ранения. Состояние некоторых врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На данный момент отряды спецназа прочесывают местность, жилые дома и частные предприятия. Личность преступника установлена. Это 47-летний Шариф Аллман, который также работал на меловом карьере. Что заставило его открыть огонь по коллегам, пока неизвестно.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На проспекте Рокоссовского сдуло ветром светофоры
05 октября 2011 19:13

На проспекте Рокоссовского сдуло ветром светофоры

05 октября 2011 10:44

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..

05 октября 2011 07:58

Вертолет с туристами рухнул в реку в центре города