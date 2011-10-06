Рабочий застрелил двух коллег и ранил ещё шестерых

Во всех школах городов Купертино и Лос-Гатос в американском штате Калифорния прекращены занятия.

Дополнительные меры безопасности введены на время поиска и задержания преступника, застрелившего накануне двух рабочих на меловом карьере, ещё шесть получили ранения. Состояние некоторых врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На данный момент отряды спецназа прочесывают местность, жилые дома и частные предприятия. Личность преступника установлена. Это 47-летний Шариф Аллман, который также работал на меловом карьере. Что заставило его открыть огонь по коллегам, пока неизвестно.